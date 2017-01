This white chocolate KitKat version promises aroma of fine sake and clean aftertaste. This is a limited product, but is available throughout Japan.



Key Words: KitKat, Nestle, Sake, キットカット ネスレ 日本酒 ワイトチョコレート

https://d.nestle.jp/kitkat/

Photo is a web capture for explanatory purposes, copyright belongs to the company.

…continue reading