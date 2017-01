New! Telephone Japanese

Source: Maggie Sensei 「もしもし、クッキーさんいますか?」

= Moshimoshi, Cookie san imasu ka?

= Hello, Is Cookie-san there? 「はい、僕ですが…どちら様ですか?」 = Hai, boku desu ga… Dochira sama desu ka?

= This is he. Who is calling please?

Hello everyone. I am Cookie. 元気だった?= Genki datta? = How have you been?

In today’s lesson we’ll learn how to make a phone call in Japanese and all cellphone related Japanese.

Maggie first made this lesson when she started this site. At that time smartphones didn’t exist.

It is time to update this lesson with more information. *** 1) Basic vocabulary: * 電話をかける = denwa wo kakeru = to make a phone call Ex. マギーに電話をかける = Maggie ni denwa wo kakeru = to call Maggie * 電話に出る = denwa ni deru = to answer the phone Ex.彼の家に電話をかけたら知らない女の人が出た。 = Kare no ie ni denwa wo kaketara shiranai onna no hito ga deta. = When I called my boyfriend’s house, some woman that I don’t know answered. * 電話を切る = Denwa wo kiru = to hang up Ex. 弟にいきなり電話を切られた。 = Otouto ni ikinari denwa wo kirareta. = My little brother hung up on me all of a sudden. * (someoneと)電話で話す = (Someone to) Denwa de hanasu = to talk with someone on the phone * 電話をかけ直す = denwa wo kakenaosu = to call back Ex. 後でかけ直します。 = Ato de kakenaoshimasu. = I will call you back later. * お話し中 = Ohanashi chuu = The phone is busy / to be on the other line Ex. いつ彼女に電話をかけてもお話し中だ。 = Itsu kanojo ni denwa wo kakete mo ohanashi chu da. = Whenever I call her, the line is busy. * 電話を保留(に)する / 保留中 = denwa wo horyuu (ni) suru / horyuuchuu = on hold * 電話が鳴る = denwa ga naru = the phone rings * 電話で呼び出す = denwa de youbidasu = to call on someone * 受話器 = juwaki = receiver * 固定電話 = kotei denwa = fixed-line phone * 公衆電話 = koushuu denwa = public phone * 電話ボックス = denwa bokkusu = phone booth * 携帯電話 = keitai denwa = cellphone * You sometimes just say 携帯 (= keitai)/ ケータイ(=keetai)

Ex. 携帯から電話する = Keitai kara denwa suru = to call …continue reading