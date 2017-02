Winning the Kyoto Marathon 2017 (Papa Division)

1 / 1250 sec, f /6.3, ISO 400 —

Accepting His Award



Winner, Papa Division, Kyoto Marathon 2017



京都マラソン2017、パパ部の1位 Winner,, Kyoto Marathon 2017京都マラソン2017、パパ部の1位

Today was the 2017 Kyoto Marathon. As in some years past

(2012,

2014,

2015) I went out for a few photos of the 16,000 runners.

This little scene unfolded before me at a corner 500m (⅓ mile) before the finish…





