10 minute-a-day Japanese Lesson-4

Source: Japanese Blog Hi everyone. Hope you all are having a great weekend. Sorry this lesson is long over due. Hope you are ready for my next 10 minute-a-day lesson. Photo from mabahamo on flickr.com Today's topic is all about wishing birthdays. I have covered this topic in the past regarding some of the expressions about wishing someone a birthday in Japanese. But, what about wishing someone happy belated birthday? Unfortunately, we are all busy, and this happens every now and then. Here are some of the expressions or phrases you would want to know when you realize you are a bit late on wishing someone a happy birthday…! 1. Kinou tanjo bi datta yone? ==> Yesterday was your birthday, wasn't it? きのう たんじょうび だったよね? 昨日 誕生日 だったよね。 2. Wasure chatte gomen ne! ==>I am really sorry, I forgot! わすれちゃって ごめんね。 忘れちゃって ごめんね。 3. Okurechatta kedo tanjo bi omedetou! ==>Happy Belated Birthday! おくれちゃったけど たんじょうび おめでとう! 遅れちゃったけど 誕生日 おめでとう! 4. Sutekina tanjo bi datta kototo omoimasu! ==>Hope you had a wonderful birthday! すてきな たんじょうび だったことと おもいます。 素敵な 誕生日 だった ことと 思います。 5. Ichinichi okurete shimattakedo otan jo bi omedeto! ==>Sorry I am one day late. Happy Belated Birthday! いちにち おくれてしまったけど おたんじょうび おめでとう。 一日 遅れて しまったけど お誕生日 おめでとう。 6. Kyo ga tanjo bi dato omottemashita. Honto ni gomenne. ==>I thought today was your birthday. I am really sorry. きょうが たんじょうび だと おもってました。 ほんとうに ごめんね。 今日が 誕生日 だと 思ってました。 本当に ごめんね。 7. Anatano taisetsuna hi o wasurete shimatte gomen nasai. ==>I am sorry for forgetting such a special day for you. あなたの とくべつな ひを わすれて しまって ごめんなさい。 あなたの 特別な 日を 忘れて しまって ごめんなさい。 8. Anatano yume ya negaigotoga kanaimasuyo-ni. ==>May all your dreams and desires come true. あなたの ゆめや ねがいごとが かないますように。 あなたの 夢や 願い事が かないますように。 Vocabulary Lesson Tanjo bi: birthday (誕生日、たんじょうび) Wasureru: to forget (忘れる、わすれる) Gomenne:I am sorry. (ごめんね) Tanjo bi omedetou!: Happy Birthday (誕生日おめでとう、たんじょうび おめでとう) Sutekina: wonderful (素敵な、すてきな) Okureru: late (遅れる、おくれる) Honto ni: really (本当に、ほんとうに) Yume:dream (夢、 ゆめ) Negaigoto: desires (願い事、ねがいごと) Special: tokubetsuna (特別な、とくべつな)