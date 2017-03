日本全国の工芸品を Arts and Culture で

Google では、本日、日本の工芸作品を世界に紹介する「

今回、新たに NHKエデュケーショナル が Arts and Culture に参加し、江戸文様や和菓子、花火といった日本文化の鑑賞ポイントを、美しい動画とわかりやすい解説で紹介しています。

すべてのオンライン展示は日本語・英語の二ヶ国語で制作されており、海外の方でも日本の工芸を高解像度の画像、映像とともにお楽しみいただくことができます。「Made in Japan: 日本の匠」の各種展示を制作されたパートナーや工芸品一覧はそれぞれのリンクよりご確認ください。



Posted by Google Arts and Culture チーム



<!– INSTRUCTIONS Enter info below to be used in google.com/about site blog syndication. Leave elements empty if there is no valid data. Example: https://3.bp.blogspot.com/-lbOetk9oHC0/WNSLkGlybGI/AAAAAAAAP6k/gh4l6p-_H9IFRi99khes0uRMR6h8HzotgCLcB/s640/image00.png Google Arts and Culture Google –> …continue reading