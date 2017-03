お花見の予定をたてる時も、Google マップが便利に！

東京では例年より5日も早く、開花宣言がされましたね。今週末、お花見の予定をしている方は多いのでは?





本日より、Google マップアプリ(Android、iOS) とデスクトップ版に日本全国の桜の情報を地図上および情報カードに一定期間中表示します。桜情報は、株式会社KADOKAWAから提供されています。





Google マップアプリを開くと地図上に桜のおすすめスポットが表示され、さらに情報カードが画面下に現れます。 (iOS, Androidでは表示方法が若干異なります。)





(iOS版) (Android版) (デスクトップ版) 地図上の桜のマーク、または「近くの桜」の情報カードをタップすると、期間中はその場所の桜などの詳細情報を表示します。

Google マップアプリ(iOS版のみ)の地図上には、開花前、満開、葉桜の3種類のマークを表示します。













桜の情報カードは英語をはじめ、多言語にも対応していますので、海外からの旅行客にも便利にお使いいただけます。旅先や出先、自宅の近くで思わぬ桜スポットが見つかるかもしれませんね。





また、忙しくてお花見に行けない方のためにも、ストリートビューでは、毎年桜の名所を撮影し、公開しています。









(画像/三嶋大社)









また、お手持ちのスマートフォンのストリートビューアプリからも、日本の桜の風景をまとめてご覧いただくことができます。アプリを開き、日本地図にフォーカスして「注目」タブを選びます。画面下から「日本の桜」コレクションを選ぶと、今まで撮影した桜スポットの画像が現れます。



お昼に近くの桜を見に行ったり、週末のお花見の予定を立てる時に、ぜひご活用ください。