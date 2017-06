日本の空の旅でBONUS MILESをGetしましょう。

Source: city-cost.com 日本で飛行機に乗る毎に、500 BONUS MILES をGET!LCC(Low Cost Carrier)を含めてどの航空会社でも、どんなに距離が短くても、安いチケットでも、日本国内線に乗る度に、Delta Air Linesの SkyMilesが500 Miles もらえてしまうキャンペーン(March 31, 2018まで)があります。Full Service の ANA や JAL などに乗れば、それらの Miles とDeltaの Miles を両方溜められます。手続きは非常に簡単で、搭乗券の半券を申請書に貼り付けてFAXか郵送するだけです。(もちろん、Milesを受け取るために、予め Delta Air Lines の SkyMiles へのアカウント 登録を澄ましておく必要はあります)上限は 5,000 miles (10 flights) までですが、上級会員の SkyMiles Medallion member であれば、20,000 miles(40 flights) まで上限が増えます。飛行機で日本を旅行したら、忘れずに申請しましょう!詳しくはこちら→「JAPAN 500 BONUS MILES CAMPAIGN」HokkaidoのChitose Airportでも500 MILES をGET!(条件あり)さらに、Chitose Airport では、ANAのLOUNGE のリニューアル工事に伴って、the beginning of September 2017 まで閉鎖中です。もし、あなたが ANAの上級会員か Star AllianceのGold Member であれば、お詫びの印として500 Miles をGETできてしまいます(一部条件はあります)ので、必ずANAのSTAFFに尋ねてみましょう。ANAの上級会員か Star Alliance のGold Member で夏休みの Plan を考えている人は北海道がお得かも!?詳しくはこちら→「Closure of ANA Lounge at New Chitose Airport due to Renovation Work」 …continue reading