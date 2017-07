El grado importa – Cinturones Negros en Aikido [Spanish Version]

Yoshimitsu Yamada en Kauai Hawaii, 1966

*This is the Spanish translation of the article “Something’s Rank – Black Belts in Aikido“, provided courtesy of Juantxo Ruiz.

¿De qué modo pensaba Jigoro Kano?

El otro día estaba leyendo una entrevista con Yoshimitsu Yamada en el sitio web de Aikido Sansuikai. Este pasaje llamó mi atención:

Bueno, el sistema de clasificación en aikido es otro dolor de cabeza. Yo personalmente no estoy de acuerdo con este sistema. Un certificado de enseñanza está bien, un cinturón negro está bien. Pero después de eso, no hay números, ni shodan, ni nidan, etc. La gente sabe quién es bueno y quién es malo. El sistema de clasificación dan crea una mente competitiva, porque la gente juzga a los demás – “oh, él es sexto dan, pero no es bueno, este tipo es mucho mejor …

Yamada ha hecho declaraciones similares antes, lo sé, pero siempre es interesante cuando la persona responsable de distribuir grados a un gran número de personas en varios países declara públicamente que él mismo se opone al sistema de clasificación.



Donn Draeger – coordinador de artes marciales en el set

de La película de James Bond You Only Live Twice (1967)

– el primer no-japonés para entrar Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū

La Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū (天 真正 伝 香 取 神道 流) es la más antigua tradición marcial organizada en Japón, datando de 1447.

Usted se puede preguntar porque la Katori Shintō-ryū es relevante para la entrevista de Yoshimitsu Yamada, y aquí está: no tenía grados.

Durante más de 400 años, no había grados ni un …continue reading